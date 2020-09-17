Названа предварительная дата освящения собора Казанской иконы Божией Матери

Патриарх Кирилл и митрополит Феофан обсудили возможную дату освящения собора Казанской иконы Божией Матери. Предварительно освящение собора намечено на 21 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте Казанской епархии.

Встреча митрополита Казанского и Татарстанского Феофана с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

Сейчас внешний облик храма полностью принял завершенный вид. Ведется роспись стен, которая, по словам владыки Феофана, полностью соответствует историческому облику.



Ранее в Татарстане запустили сервис онлайн-заказа молитв.

