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Белоруссия закрывает границу с Литвой, Польшей и Украиной

20:29, 17.09.2020
Белоруссия закрывает границу с Литвой, Польшей и Украиной
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена закрыть границы с Запада.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, половину армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада — с Литвой и Польшей», — заявил глава государства.

Также «РИА Новости» сообщает, что Лукашенко заявил о закрытии границ с Украиной.

Ранее Евросоюз назвал Лукашенко нелегитимным президентом Белоруссии.

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