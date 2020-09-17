Белоруссия закрывает границу с Литвой, Польшей и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена закрыть границы с Запада.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, половину армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада — с Литвой и Польшей», — заявил глава государства.

Также «РИА Новости» сообщает, что Лукашенко заявил о закрытии границ с Украиной.



Ранее Евросоюз назвал Лукашенко нелегитимным президентом Белоруссии.

