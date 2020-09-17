«Ак Барс» разгромил «Салавата Юлаева» в «зеленом дерби», Зарипов набрал 4 очка

«Ак Барс» дома крупно обыграл «Салавата Юлаева» (4:1) в первом «зеленом дерби» в сезоне 2020/21 регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гости первыми открыли счет, Хартикайнен пробил Билялова на исходе 7-й минуты игры. До конца периода казанцы сравняли результат усилиями Доуса, которому ассистировали Петров и Зарипов.

Капитан «Ак Барса» отличился сам уже во втором периоде, а в третьем оформил дубль. В обоих случаях голевую передачу Зарипову делал Галиев, который чуть позже забросил четвертую шайбу казанцев.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы:

0:1 — Хартикайнен (Гранлунд, Маннинен, 07:57);

1:1 — (Петров, Зарипов, 14:27);

2:1 — (Галиев, 22:11);

3:1 — (Галиев, 47:50);

4:1 — (Педан, Зарипов, 51:14).