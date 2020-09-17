«Татнефть» на совете директоров обсудит внешние вызовы и риски

ПАО «Татнефть» на заседании совета директоров (наблюдательного совета) обсудит внешние вызовы и риски, а еще тенденции и факторы, которые влияют на бизнес группы компаний. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.



«Татнефть» планирует обсуждение таких вопросов, как модернизация Нижнекамской ТЭЦ, реализация проекта развития нефтехимического комплекса и планы и прогнозы на 2021 год, итоги исполнения бюджета за восемь месяцев этого года и утверждение бюджета на четвертый квартал и октябрь этого года, а еще защита и восстановление экосистем суши и их рациональное использование, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.

Напомним, Министерство финансов РФ предлагает отменить налоговые льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче сверхвязкой нефти с 2021 года. Одними из крупнейших пользователей льготы являются «Татнефть», ЛУКОЙЛ и «Роснефть».

