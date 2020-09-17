КХЛ распределила рекордную прибыль за прошлый сезон. «Салават Юлаев» и «Ак Барс» получили по 5,3 млн

Сегодня в Москве на заседании Совета директоров КХЛ прошло распределение между клубами прибыли, полученной лигой от реализации телевизионных прав. В этом году будет распределено более 466,5 миллиона рублей, что является рекордом лиги за всю историю выплат. В прошлом сезоне между клубами было распределено 419 339 292 рубля.



Отмечается, что в сезоне 2019/2020 Континентальная лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 34 страны вещания, включая Россию.



По причине досрочного завершения сезона финалисты плей-офф определены не были. При этом лига утвердила итоговую таблицу чемпионата, согласно которой командам, вышедшим во второй раунд плей-офф, присвоено технически единое место с первого по восьмое.

В связи с этим часть доходов, предназначавшаяся участникам финальной серии плей-офф (43 млн руб.), распределена в равных долях между восемью клубами-участниками второго раунда.

Таким образом, казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев», а также «Барыс», московское «Динамо», «Йокерит» , «Сибирь», СКА и ЦСКА получили по 5 356 475 рублей.