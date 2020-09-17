Ларсен пропустит игру «Салавата Юлаева» в Казани против «Ак Барса»

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен остался вне заявки уфимской команды на игру в Казани против «Ак Барса».

Датский хоккеист не полетел вместе с командой на выездную серию уфимцев. Таким образом, Ларсен пропустит первое «зеленое дерби» в сезоне-2020/21.



Защитник «Салавата Юлаева» пропустил все матчи команды в новом регулярном чемпионате КХЛ по причине болезни.

Напомним, ранее главный тренер уфимцев Томи Ламса заявил, что надеется на возвращение Ларсена в состав перед игрой с «Ак Барсом».