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Ларсен пропустит игру «Салавата Юлаева» в Казани против «Ак Барса»

11:20, 17.09.2020
Ларсен пропустит игру «Салавата Юлаева» в Казани против «Ак Барса»
Фото: vk.com/hcsalavat

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен остался вне заявки уфимской команды на игру в Казани против «Ак Барса».

Датский хоккеист не полетел вместе с командой на выездную серию уфимцев. Таким образом, Ларсен пропустит первое «зеленое дерби» в сезоне-2020/21.

Защитник «Салавата Юлаева» пропустил все матчи команды в новом регулярном чемпионате КХЛ по причине болезни.

Напомним, ранее главный тренер уфимцев Томи Ламса заявил, что надеется на возвращение Ларсена в состав перед игрой с «Ак Барсом».

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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