Тренер «Салавата Юлаева» рассказал, сможет ли сыграть Ларсен против «Ак Барса»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса рассказал о возможном появлении защитника Филипа Ларсена в матче против «Ак Барса». Датский хоккеист еще не сыграл ни одной игры в новом сезоне КХЛ из-за болезни.

В матче с нижегородским «Торпедо» (6:2) на позиции Ларсена в большинстве выходил молодой Шакир Мухамадуллин.

«Сыграет ли Филип Ларсен в Казани? Пока сложно что-то сказать, но, надеюсь, что он вернется в состав как можно быстрее.

Думаю, что Шакир проделал отличную работу. Мы понимаем, что у нас отсутствует Ларсен, поэтому он получил свой шанс сыграть. Мухамадуллин — молодой и талантливый хоккеист, который сегодня сыграл достаточно хорошо. Что касается его игры в будущем, то, естественно, посмотрим», — сказал Ламса.

Также финский тренер «Салавата Юлаева» сообщил о повреждении нападающего Никиты Сошникова. По его словам, переживать о состоянии игрока не стоит.

«С ним ничего серьезного нет, у него небольшое повреждение, поэтому решили, что сегодняшнюю игру он пропустит. Переживать не о чем», — рассказал Ламса.

Накануне «Салават Юлаев» одержал пятую победу в сезоне-2020/21, разгромив дома «Торпедо» (6:2). В следующем матче уфимский клуб сыграет в Казани против «Ак Барса». Это первое «зеленое дерби» в новом сезоне КХЛ.