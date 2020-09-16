Челнинцы не оценили идею Жириновского перезахоронить Брежнева — видео

Фото: кадр видео телеканала ТНВ

В Набережных Челнах жители скептически отнеслись к идее лидера ЛДПР перезахоронить партийного и государственного деятеля Леонида Брежнева у них в городе. Челнинцы назвали идею Жириновского «глупостью несусветной», сообщают новости телеканала ТНВ.

Набережные Челны уже носили имя Леонида Брежнева с ноября 1982 года по начало 1988 года. Однако большинство жителей считают перезахоронение политика в Челнах лишним.

Напомним, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил перезахоронить Леонида Брежнева в Набережных Челнах. Так он отреагировал на идею перезахоронения государственных деятелей, чьи могилы находятся на Красной площади.