Челнинцы не оценили идею Жириновского перезахоронить Брежнева — видео
В Набережных Челнах жители скептически отнеслись к идее лидера ЛДПР перезахоронить партийного и государственного деятеля Леонида Брежнева у них в городе. Челнинцы назвали идею Жириновского «глупостью несусветной», сообщают новости телеканала ТНВ.
Набережные Челны уже носили имя Леонида Брежнева с ноября 1982 года по начало 1988 года. Однако большинство жителей считают перезахоронение политика в Челнах лишним.
Напомним, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил перезахоронить Леонида Брежнева в Набережных Челнах. Так он отреагировал на идею перезахоронения государственных деятелей, чьи могилы находятся на Красной площади.Общество Татарстан
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