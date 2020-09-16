Мишустин поздравил Минниханова с избранием на пост президента Татарстана

Сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин направил Рустаму Минниханову телеграмму с поздравлением с избранием на пост президента Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В поздравительной речи Мишустин пишет, что победа Минниханова на выборах — это подтверждение его высокого авторитета в Татарстане и доверия со стороны жителей республики.

«Уверен, что профессионализм, опыт, глубокие знания помогут Вам и дальше укреплять экономику и социальную сферу региона, добиваться новых успехов на благо Татарстана и всей России. Желаю Вам крепкого здоровья, удачи и благополучия», — говорится в телеграмме.

Сегодня Минниханова также поздравил в ходе телефонного разговора елбасы Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Торжественная церемония вступления вновь избранного президента Татарстана в должность пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева 18 сентября.

