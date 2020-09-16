Назарбаев поздравил Минниханова с победой на выборах

Фото: пресс-служба президента РТ

В среду президенту Татарстана Рустаму Минниханову позвонил елбасы Казахстана Нурсултан Назарбаев, чтобы лично поздравить его с победой на выборах.

Назарбаев пожелал региону дальнейшего процветания, а жителям республики успехов и благополучия, передает пресс-служба президента РТ.

Минниханов поблагодарил первого президента Казахстана. Он подчеркнул, что крепкие и дружественные отношения сложились между ним и Назарбаевым и между двумя республиками.

Напомним, накануне ЦИК Татарстана официально признал выборы состоявшимися. Минниханов выиграл президентскую гонку, набрав 83,27%.