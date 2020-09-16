Компания-владелец попавшего в аварию с Ефремовым авто просит отменить приговор актеру
Компания, владеющая автомобилем, который попал в ДТП с Михаилов Ефремовым, просит отменить приговор актеру.
Также компания требует признать их потерпевшими, пишет ТАСС.
Напомним, что Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к реальному сроку заключения — восьми годам в колонии общего режима. Защита актера обжаловала приговор.Происшествия
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