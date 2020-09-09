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Защита обжаловала приговор Михаилу Ефремову

00:26, 09.09.2020
Защита обжаловала приговор Михаилу Ефремову
Фото: twitter.com

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев обжаловал приговор суда. Защита подала апелляционную жалобу.

«Я подал краткую жалобу на приговор», — сообщил Пашаев журналистам.

Напомним, что Пресненский суд Москвы поставил точку в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Заслуженного артиста России признали виновным и приговорили к реальному сроку заключения — восьми годам в колонии общего режима.

Общество Татарстан
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