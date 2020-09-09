Защита обжаловала приговор Михаилу Ефремову
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев обжаловал приговор суда. Защита подала апелляционную жалобу.
«Я подал краткую жалобу на приговор», — сообщил Пашаев журналистам.
Напомним, что Пресненский суд Москвы поставил точку в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Заслуженного артиста России признали виновным и приговорили к реальному сроку заключения — восьми годам в колонии общего режима.
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