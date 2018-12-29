Неонациста Тесака повторно приговорили к десяти годам строгого режима

Бабушкинский суд Москвы приговорил главу неонацистского движения «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного как Тесак, к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

Еще четверых фигурантов дела осудили на сроки от двух лет и 11 месяцев до девяти лет колонии общего режима, одного суд освободил из-под стражи в связи с отбытием наказания, пишет ТАСС.

Напомним, в 2017 году суд признал «Тесака» виновным по трем статьям УК РФ — «Возбуждение ненависти и вражды», «Разбой» и «Хулиганство». Националиста приговорили к 9 годам колонии строгого режима за нападение на предполагаемого наркоторговца в рамках акции «Оккупай-Наркофиляй». Позже суд решение отменил.