Вратарь Даниил Тарасов перешел в «Салават Юлаев»
Вратарь финского «Эссят» Даниил Тарасов перешел в «Салават Юлаев», сообщает KHL Media.
21-летний голкипер подписал двусторонний контракт с уфимским клубом сроком на один сезон.
Даниил Тарасов — воспитанник уфимского хоккея и сын тренера вратарей «Салавата Юлаева» Вадима Тарасова. В прошлом сезоне он выступал за финский клуб «Эссят» на правах аренды.
Ранее о возможном возвращении Тарасова сообщал генеральный директор клуба Александр Курносов.СпортХоккей Башкортостан
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