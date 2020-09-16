Новости спорта

14:28 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Вратарь Даниил Тарасов перешел в «Салават Юлаев»

13:04, 16.09.2020
Вратарь Даниил Тарасов перешел в «Салават Юлаев»
Фото: vk.com/hcsalavat

Вратарь финского «Эссят» Даниил Тарасов перешел в «Салават Юлаев», сообщает KHL Media.

21-летний голкипер подписал двусторонний контракт с уфимским клубом сроком на один сезон.

Даниил Тарасов — воспитанник уфимского хоккея и сын тренера вратарей «Салавата Юлаева» Вадима Тарасова. В прошлом сезоне он выступал за финский клуб «Эссят» на правах аренды.

Ранее о возможном возвращении Тарасова сообщал генеральный директор клуба Александр Курносов.

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также