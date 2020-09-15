«Салават Юлаев» хочет усилить вратарскую позицию Тарасовым

«Салават Юлаев» рассматривает кандидатуру Даниила Тарасова для усиления вратарской позиции команды. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Курносов.

«Сезон длинный, плюс на каждом его этапе мы ожидаем, что кто-то из игроков основного состава может выпасть на некоторый срок. Вследствие этого нам нужны три достойных голкипера, поэтому мы рассматриваем кандидатуру Даниила Тарасова, так как он наш воспитанник, провел неплохой год в Финляндии, где зарекомендовал себя.

Думается, что в конкуренции с Владом Сухачевым он может составить неплохую пару вратарей, которые будут время от времени давать отдыхать нашему основному голкиперу Юхе Метсоле», — сказал Курносов.

О возможном усилении вратарской линии в уфимском клубе заговорили после поражения от московского «Спартака» (3:5), в котором не слишком убедительно отыграл Сухачев. Главный тренер уфимцев Томи Ламса списал подобную игру вратаря на отсутствие поддержки от защитников команды. С Метсолой «Салават Юлаев» провел в текущем сезоне четыре матча из пяти, во всех из них одержав победу.

Даниил Тарасов — воспитанник уфимского хоккея. В прошлом сезоне он выступал за финский клуб «Эссят» на правах аренды.