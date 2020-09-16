«Ак Барс-Динамо» уступил «Воднику» в матче Кубка России

«Ак Барс-Динамо» проиграл архангельскому «Воднику» (4:7) в матче первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.

Казанцы хорошо начали игру и вели в счете 4:3 по итогам первого тайма встречи. Во второй половине матча «Водник» перехватил инициативу, забив 4 безответных мяча. Итоговый результат встречи остался за архангелогородцами.

После этого поражения в активе «Ак Барс-Динамо» осталось 9 очков. С тремя победами в пяти матчах казанцы практически лишились шансов на выход в полуфинал Кубка России.

Напомним, в «Реальном времени» вышло первое интервью Александра Епифанова в качестве главного тренера «Ак Барс-Динамо».

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Водник» (Архангельск) — 4:7 (4:3)

Голы:

0:1 — 1:28, Насекин (Анциферов);

1:1 — 6:21, Ган (Корев);

2:1 — 22:07, Ларионов (Ган);

2:2 — 24:09, Попеляев (Пожилов);

2:3 — 31:15, Долгих (Насекин);

3:3 — 38:40, Петров (Веселов);

4:3 — 40:29, М.Рязанов (Корев);

4:4 — 55:28, Сергеев (Анциферов);

4:5 — 58:45, Дергаев;

4:6 — 68:01, Калинин (Анциферов);

4:7 — 78:37, Дергаев (Анциферов).

