«Салават Юлаев» разгромил «Торпедо» и одержал пятую победу в сезоне
«Салават Юлаев» обыграл нижегородское «Торпедо» (6:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Решающий вклад в победу уфимской команды внесло первое звено. Нападающий Тему Хартикайнен набрал 5 (2+3) очков, а Маркус Гранлунд отметился дублем и двумя голевыми передачами.
Это уже пятая победа «Салавата Юлаева» в текущем сезоне КХЛ. В следующем матче уфимский клуб встречается в Казани с «Ак Барсом».
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижегородская область) — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Голы:
1:0 (15:55) — Маркус Гранлунд (Сакари Маннинен, Тему Хартикайнен);
1:1 (25:08) — Андрей Белевич (Крис Уайдмэн, Дамир Жафяров, бол.);
2:1 (29:32) — Александр Кадейкин (Дмитрий Коробов, Владимир Жарков);
3:1 (33:57) — Тему Хартикайнен (Шакир Мухамадуллин, Маркус Гранлунд, бол.);
4:1 (39:38) — Маркус Гранлунд (Тему Хартикайнен);
4:2 (52:52) — Крис Уайдмэн (Энди Миле, Дамир Жафяров, бол.);
5:2 (55:49) — Сакари Маннинен (Маркус Гранлунд, Тему Хартикайнен);
6:2 (59:31) — Тему Хартикайнен (бол.).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым