В Казани простились с народной артисткой Татарстана Хамдуной Тимергалиевой

Сегодня в Казани в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая простились с народной артисткой Татарстана и Башкортостана Хамдуной Тимергалиевой.

Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отметил, что смерть артистки — тяжелая новость республиканского масштаба: «Действительно, преждевременный уход Хамдуны апы — большая потеря».

В церемонии прощания приняли участие творческие друзья артистки и зрители.

Хамдуну Тимергалиеву похоронят на кладбище «Курган» в Казани.

Она умерла на 72-м году жизни. Свои соболезнования в связи с ее смертью выразил и действующий президент Татарстана Рустам Минниханов.

