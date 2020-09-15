В Казани простились с народной артисткой Татарстана Хамдуной Тимергалиевой
Сегодня в Казани в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая простились с народной артисткой Татарстана и Башкортостана Хамдуной Тимергалиевой.
Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отметил, что смерть артистки — тяжелая новость республиканского масштаба: «Действительно, преждевременный уход Хамдуны апы — большая потеря».
В церемонии прощания приняли участие творческие друзья артистки и зрители.
Хамдуну Тимергалиеву похоронят на кладбище «Курган» в Казани.
Она умерла на 72-м году жизни. Свои соболезнования в связи с ее смертью выразил и действующий президент Татарстана Рустам Минниханов.
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