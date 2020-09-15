Новости общества

23:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани простились с народной артисткой Татарстана Хамдуной Тимергалиевой

22:22, 15.09.2020
В Казани простились с народной артисткой Татарстана Хамдуной Тимергалиевой
Фото: elitat.ru

Сегодня в Казани в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая простились с народной артисткой Татарстана и Башкортостана Хамдуной Тимергалиевой.

Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отметил, что смерть артистки — тяжелая новость республиканского масштаба: «Действительно, преждевременный уход Хамдуны апы — большая потеря».

В церемонии прощания приняли участие творческие друзья артистки и зрители.

Хамдуну Тимергалиеву похоронят на кладбище «Курган» в Казани.

Она умерла на 72-м году жизни. Свои соболезнования в связи с ее смертью выразил и действующий президент Татарстана Рустам Минниханов.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также