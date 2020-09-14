Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки Татарстана Хамдуны Тимергалиевой

Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки Татарстана Хамдуны Тимергалиевой.

«Сегодня Татарстан и татарский мир понес большую утрату. Народная артистка республики, самая популярная и одна из любимых народных певиц Хамдуна Тимергалиева ушла из жизни. Ее творчество любили не одно поколение татар. Пусть земля ей будет пухом. Приношу соболезнования семье и родным погибшей», — написал Минниханов на татарском языке в Instagram.

Напомним, Тимергалиева скончалась на 72-м году жизни. Она родилась 24 мая 1949 года в деревне Кутлиярово Бураевского района Башкортостана. В 1970 году окончила Башкирское республиканское культурно-просветительное училище по специальности дирижер хора.