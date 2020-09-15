«Я лично спас человека»: награды замглавы МЧС Татарстана не помогли избежать продления ареста

Фото: «Реальное время»

До 16 ноября продлил сегодня Приволжский райсуд Казани арест обвиняемого в злоупотреблении полномочиями заместителю министра по чрезвычайным ситуациям РТ, полковнику внутренней службы в отставке Ильхаму Насибуллину. На заседании полковник просил о смягчении меры пресечения и рассказывал о спасении утопающего в 2015 году, передает журналист «Реального времени».



Напомним, Насибуллина вместе с некими неустановленными должностными лицами МЧС Татарстана обвиняют в злоупотреблении полномочиями путем покровительства аффилированной коммерческой фирме «ОДС РТ» и понуждения предприятий республики к заключению договоров на ее услуги в обход таких же государственных. Сами услуги, как полагают в Следкоме, оказывались силами и средствами сотрудников Поиско-спасательной службы МЧС, которой руководил обвиняемый замминистра.

В результате, по версии силовиков, с 2013-го компания «ОДС РТ» заработала 162 млн рублей. Эти средства следователи считают похищенными.

На заседании старший следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Рустем Закирзянов просил сохранить обвиняемому меру пресечения. За время с прошлого продления полковник Насибуллин успел поучаствовать в новых допросах, а еще в очной ставке с ВИП-свидетелем — министром Рафисом Хабибуллиным.

На заседании прозвучало, что следствие намерено опросить конкурентов фирмы «ОДС», а также установить механизм расходования средств, полученных в результате коммерческой деятельности под «крышей» покровителей из МЧС.

Представитель прокуратуры Приволжского района Айдар Гуманов позицию следствия поддержал.

Насибуллин и его адвокат Александр Клюкин настаивали на смягчении меры пресечения, вспоминали, что в июле по решению райсуда замминистра провел 14 дней под домашним арестом и его условия ни разу не нарушил.

«Я заинтересован в том, чтобы следствие скорее разобралось в сложившейся ситуации», — сообщил суду обвиняемый. Напомнил про 35 лет службы в МВД и МЧС и полученные награды — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За спасение утопающих».

«В 2015 году я сам лично спас человека на озере Кабан», — пояснил появление последней награды полковник в отставке, правда, ранее отметил, что является мастером спорта и чемпионом страны по водному поло.