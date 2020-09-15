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США приступили к испытаниям истребителя нового поколения

20:12, 15.09.2020
США приступили к испытаниям истребителя нового поколения
Фото: wikipedia.org

США начали испытания опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию еженедельника «Дифенс ньюс».

«Мы уже построили и подняли в воздух в реальном мире полномасштабную демонстрационную модель, и мы побили при этом рекорды», — заявил в интервью еженедельнику помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер.

Напомним, что в начале сентября три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США приблизились к границе России.

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