США приступили к испытаниям истребителя нового поколения

США начали испытания опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию еженедельника «Дифенс ньюс».

«Мы уже построили и подняли в воздух в реальном мире полномасштабную демонстрационную модель, и мы побили при этом рекорды», — заявил в интервью еженедельнику помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер.



Напомним, что в начале сентября три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США приблизились к границе России.

