Российские истребители перехватили три бомбардировщика США

Восемь российских истребителей вылетели на перехват трех стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, когда они приближались к государственной границе России.

Три американских бомбардировщика заметили средства контроля воздушного пространства Южного военного округа России. Четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30 вернулись на аэродромы базирования после того, как американские бомбардировщики удалились от границы России.

Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушений границы не было, передает RT.

В конце августа северное командование ВС США сообщило о всплывшей возле Аляски российской подводной лодке.

