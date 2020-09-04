Российские истребители перехватили три бомбардировщика США
Восемь российских истребителей вылетели на перехват трех стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, когда они приближались к государственной границе России.
Три американских бомбардировщика заметили средства контроля воздушного пространства Южного военного округа России. Четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30 вернулись на аэродромы базирования после того, как американские бомбардировщики удалились от границы России.
Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушений границы не было, передает RT.
В конце августа северное командование ВС США сообщило о всплывшей возле Аляски российской подводной лодке.
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