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Подростки из Казани выкрикивали криминальные лозунги, прокуратура начала проверку

17:20, 15.09.2020
Подростки из Казани выкрикивали криминальные лозунги, прокуратура начала проверку
Фото: realnoevremya.ru

В социальных сетях появилось видео, на котором в Казани два подростка выкрикивают криминальные лозунги с балкона жилого дома. Прокуратура Татарстана организовала проверку по данному факту.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, действиям несовершеннолетних дадут правовую оценку в части соблюдения общественного порядка и законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

При наличии оснований виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее прокуратура Татарстана организовала проверку из-за размещенного в соцсетях видео, на котором казанские подростки легли на трамвайные пути перед движущимся вагоном.

Происшествия Татарстан
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