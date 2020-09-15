Подростки из Казани выкрикивали криминальные лозунги, прокуратура начала проверку

В социальных сетях появилось видео, на котором в Казани два подростка выкрикивают криминальные лозунги с балкона жилого дома. Прокуратура Татарстана организовала проверку по данному факту.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, действиям несовершеннолетних дадут правовую оценку в части соблюдения общественного порядка и законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

При наличии оснований виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее прокуратура Татарстана организовала проверку из-за размещенного в соцсетях видео, на котором казанские подростки легли на трамвайные пути перед движущимся вагоном.

