В Казани подростки легли на рельсы перед движущимся трамваем, прокуратура начала проверку

В социальных сетях появилось видео, где подростки из Казани легли на трамвайные пути перед движущимся вагоном. Прокуратура Татарстана организовала проверку по данному факту.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, вместе с полицией им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. При наличии оснований органы примут соответствующие меры реагирования, в частности, в отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних.

Ранее в Татарстане полиция наказала родителей подростка, который залез на памятник, посвященный воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и Чечне.

