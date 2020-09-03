ЕС пригрозил санкциями из-за ситуации с Навальным

Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, говорится в заявлении представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он подчеркнул, что ЕС осуждает покушение и призывает Россию к сотрудничеству с организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования, передает «РИА Новости».

Европейские страны продолжают следить за ситуацией, заключил Боррель.