В дни голосования в Татарстане более 21 тысячи наблюдателей следили за ходом выборов

На избирательных участках Татарстана в дни голосования с 11 по 13 сентября за легитимностью выборов следили более 21 тысячи наблюдателей: 15,6 тысячи — от республиканской Общественной палаты, кандидатов и от политических партий, выдвинувших своих кандидатов, и 5,3 тысячи членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.



Еще наблюдателями на участках работали более 100 популярных блогеров, которые вели прямые трансляции и публиковали информацию о том, как проходит голосование.

«Важно отметить, что работа общественных наблюдателей, наблюдателей от партий отдельных кандидатов прошла достаточно слаженно. В целом голосование прошло в штатном режиме. Серьезных нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано», — рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Он отметил, что вопросы, требовавшие реагирования, оперативно рассматривались, им выносилась правовая оценка.

Напомним, в ЦИК Татарстана назвали состав Казанской городской думы 4-го созыва.

