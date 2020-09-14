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Навального полностью отключили от аппарата ИВЛ

16:09, 14.09.2020
Навального полностью отключили от аппарата ИВЛ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В немецкой клинике «Шарите», где проходит лечение оппозиционер Алексей Навальный, сообщили, что его полностью отключили от аппарата ИВЛ. Об этом информирует «РИА Новости».

По словам лечащих врачей, здоровье Навального улучшается. Он уже может встать с постели.

Напомним, что Навальный пришел в себя в клинике «Шарите» 10 сентября. Ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие потере сознания в самолете.

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