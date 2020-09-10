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СМИ: Навальный полностью пришел в себя и вспомнил детали происходившего в самолете

09:56, 10.09.2020 1
СМИ: Навальный полностью пришел в себя и вспомнил детали происходившего в самолете
Фото: realnoevremya.ru

Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в немецкой клинике «Шарите».

Его состояние здоровья «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие потере сознания в самолете.

Врачи считают, что психически Навальный уже восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться на 90%. Медики разрешили пускать к нему посетителей. Раньше в палату допускались только врачи и супруга. Но вместе с тем полиция Берлина усилила охрану в клинике, пишет The Insider.

Вчера немецкая газета Die Zeit сообщила об отравлении Навального новым типом «Новичка».

ОбществоПроисшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:53
    Скорейшего выздоровления Алексею Навальному.

    Отравители, сами попробуйте на себе, то что суете другим направо и налево.
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