СМИ: Навальный полностью пришел в себя и вспомнил детали происходившего в самолете

Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в немецкой клинике «Шарите».

Его состояние здоровья «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие потере сознания в самолете.

Врачи считают, что психически Навальный уже восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться на 90%. Медики разрешили пускать к нему посетителей. Раньше в палату допускались только врачи и супруга. Но вместе с тем полиция Берлина усилила охрану в клинике, пишет The Insider.

Вчера немецкая газета Die Zeit сообщила об отравлении Навального новым типом «Новичка».