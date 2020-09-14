В ЦИК Татарстана назвали состав Казанской городской думы 4-го созыва
«Единая Россия» получила большинство мандатов на выборах в Казанскую городскую думу.
Так, 50 вакантных мандатов в Казгордуме распределились следующим образом:
- 34 мандата замещены представителями ВПП «Единая Россия»;
- один мандат замещен представителем ВПП «Партия Роста»;
- четыре мандата замещены представителями ПП «КПРФ»;
- один мандат замещен представителем ПП «Коммунистическая партия «Коммунисты России»;
- один мандат замещен представителем ПП «ЛДПР»;
- четыре мандата замещены представителями ПП «Справедливая Россия»;
- пять мандатов замещены самовыдвиженцами.
Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что явка по Казани по единому округу Казгордумы составила 62%. По его данным, «Единая Россия» набрала 68,63% голосов, КПРФ — 13,3%, «Справедливая Россия» — 9,9%, ЛДПР — 3,5%, «Коммунисты России» — 3%.
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