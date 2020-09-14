Новости общества

18:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В ЦИК Татарстана назвали состав Казанской городской думы 4-го созыва

17:39, 14.09.2020
В ЦИК Татарстана назвали состав Казанской городской думы 4-го созыва
Фото: realnoevremya.ru

«Единая Россия» получила большинство мандатов на выборах в Казанскую городскую думу.

Так, 50 вакантных мандатов в Казгордуме распределились следующим образом:

  • 34 мандата замещены представителями ВПП «Единая Россия»;
  • один мандат замещен представителем ВПП «Партия Роста»;
  • четыре мандата замещены представителями ПП «КПРФ»;
  • один мандат замещен представителем ПП «Коммунистическая партия «Коммунисты России»;
  • один мандат замещен представителем ПП «ЛДПР»;
  • четыре мандата замещены представителями ПП «Справедливая Россия»;
  • пять мандатов замещены самовыдвиженцами.

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что явка по Казани по единому округу Казгордумы составила 62%. По его данным, «Единая Россия» набрала 68,63% голосов, КПРФ — 13,3%, «Справедливая Россия» — 9,9%, ЛДПР — 3,5%, «Коммунисты России» — 3%.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также