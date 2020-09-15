Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

Президент США Дональд Трамп считает россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире. Об этом он заявил на митинге в штате Невада в присутствии известных личностей UFC, в том числе Дана Уайта, Колби Ковингтона, Генри Седжудо, Джастина Гетжи и менеджера Хабиба Али Абдельазиза.

«У Гэтжи будет грандиозный поединок против бойца номер один в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Джастин уже сказал, что нокаутирует Нурмагомедова. Этот бой пройдет прямо перед президентскими выборами в США, но мы собираемся смотреть его. Я точно буду смотреть. Думаю, это будет невероятный поединок», — приводит слова Трампа RT.com.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Гэтжи был перенесен из-за смерти отца российского бойца. Ожидается, что соперники встретятся 24 октября 2020 года.

На данный момент Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC, уступая чемпиону в полутяжелом весе Джону Джонсу.