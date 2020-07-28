Названа новая дата боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Названа новая дата ближайшего поединка чемпиона UFC в легком дивизионе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Он проведет бой против временного чемпиона Джастина Гэтжи 24 октября этого года.



— Бой Хабиба переносился по независящим от нас обстоятельствам. Теперь он состоится 24 октября, — сказал глава UFC Дэйна Уайт в эфире телеканала CNN .

Ранее появилась информация, что бой пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби на UFC 254. Напомним, что поединок Хабиба с Гэтжи изначально был запланирован на 19 сентября на UFC 253, но был отменен из-за смерти отца и тренера российского бойца, Абдулманапа Нурмагомедова. Он умер 3 июля на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после коронавируса.



Свой последний на сегодняшний день бой Хабиб провел 7 сентября 2019 года, одержав уверенную победу в поединке с американцем Дастином Порье и защитив чемпионский пояс. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году. Всего в активе 31-летнего российского бойца 28 побед и ни одного поражения в карьере.

Гэтжи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В мае этого года он отправил в технический нокаут американца Тони Фергюсона, с которым изначально должен был драться Нурмагомедов. Всего на счету 31-летнего Джастина 22 победы и 2 поражения.

