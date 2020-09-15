В 2021 году в Татарстане появится новый грант для предприятий-сельхозпроизводителей

Фото: Инна Серова

Со следующего года в Татарстане стартует новая госпрограмма поддержки сельских товаропроизводителей — грант «Агропрогресс», сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Сумма гранта — до 30 млн рублей.

По словам министра, на грант могут рассчитывать микро- и малые предприятия, действующие более 24 месяцев с даты регистрации на сельской территории — за исключением КФХ, ИП, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, для которых работают отдельные программы.

— «Агропрогресс» очень похож на грант по развитию семейных ферм и расходуется на те же цели, — уточнил министр. — Развитие базы по производству, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, включающий приобретение, строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, комплектацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом, приобретение сельскохозяйственных животных, кроме свиней, птицы и рыбопосадочного материала.

Сегодня Зяббаров сообщил, что хлебопекарные предприятия республики получили повышенные субсидии на производство социальных сортов хлеба.