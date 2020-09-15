Хлебопекарям Татарстана выделили повышенные субсидии на социальные сорта хлеба

Фото: Инна Серова

Для сдерживания роста цен на социальные сорта хлеба хлебопекарные предприятия Татарстана в первом квартале 2020 года получали субсидию в 3 руб на килограмм хлеба, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

— Со второго квартала этого года они получают повышенную субсидию в 4,5 рубля за килограмм, — уточнил он. — Потребность Татарстана в зерне для хлебопечения — около 350 тысяч тонн.

Общий объем субсидий из республиканского бюджета на эхти цели составил порядка 160 млн руб.

«Реальное время» сообщало, что в Заинском районе республики достигнута рекордная урожайность — 48,6 центнера зерна с гектара.