Эксперт: «Самое главное для «Ак Барса» — не устать от хоккея Квартальнова»

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер, а ныне эксперт по КХЛ Александр Пашков оценил выступление «Ак Барса» на старте нового сезона. Он считает, что пока у казанской команды не ощущается запаса прочности.



По словам Пашкова, главным фактором, который может помешать успешному выступлению «Ак Барса» является отсутствие гибкости в работе Дмитрия Квартальнова.

«У этого специалиста свое лицо, он уже много лет совсем рядом с Кубком Гагарина, но ему нужно находить в своей работе какие-то резервы, связанные с гибкостью и глубиной игры. В этом ключ «Ак Барса» к успеху. Именно тонкости и пожелаю Квартальнову, все-таки свой Кубок Гагарина он, наверное, заслужил», — сказал Пашков.

Напомним, ранее «Ак Барс» в гостях обыграл «Сочи» (4:0) и продлил победную серию до трех матчей. В следующем матче в Казани команда Квартальнова сыграет против «Салавата Юлаева». Эта встреча станет первым «зеленым дерби» в новом сезоне КХЛ.