Квартальнов: «Ак Барс» сыграл на ноль — это хорошо»

Главный тренер «Ак Барса» Квартальнов прокомментировал победу над «Сочи» (4:0) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Рулевой казанцев остался доволен игрой команды в обороне.

— Для нас сегодня все сложилось так, как хотели. Четыре забили на выезде, ноль пропустили. Всем довольны. Нет пределов совершенству. Мы сыграли на ноль — это хорошо. Не скажу, что идеально было. И вратарь, и защита, и нападение сыграли неплохо, — сказал тренер.

Также Квартальнов рассказал о причинах отсутствия в составе нескольких игроков основы.

— Почему Да Коста сегодня не попал в состав?

— Решили его сегодня поберечь, хотя планировали, что он будет играть.



— Когда можно ждать в составе Тихонова и Хованова?

— Витя с нами не поехал, у него было повреждение. Приедем, будем смотреть. Хованов получит шанс, не могу сказать, когда, — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

Победа над «Сочи» (4:0) стала для казанской команды уже третьей подряд в КХЛ. Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов впервые в сезоне оставил свои ворота «сухими».

В следующем матче команда Квартальнова сыграет дома против уфимского «Салавата Юлаева», обыгравшего накануне омский «Авангард» (3:2).