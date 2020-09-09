«Спартак» забросил пять шайб и прервал победную серию «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» в гостях уступил московскому «Спартаку» (3:5) в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хозяева льда дважды выходили вперед в первом периоде, но благодаря усилиям Хартикайнена и Панина команды ушли на перерыв при равном счете. Во второй трети игры команды обменялись голами, однако на шайбу Бакоша в большинстве уфимцы ответить не смогли.

В заключительном периоде «Спартак» еще раз поразил ворота Сухачева и добыл уверенную победу.

Отметим, что это была последняя встреча для «Салавата Юлаева» в первой гостевой серии сезона. Теперь команда Ламсы возвращается в Уфу.

«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа)

5:3 (2:2, 2:1, 1:0).

Голы:

1:0 (02:58) — Йори Лехтеря;

1:1 (13:20) — Тему Хартикайнен (Сакари Маннинен, Никита Сошников, бол);

2:1 (16:14) — Артём Федоров (Сергей Широков, Дмитрий Вишневский, бол);

2:2 (18:17) — Григорий Панин (Дмитрий Коробов, Никита Сошников);

3:2 (21:10) — Эмиль Юсе (Йори Лехтеря, бол);

3:3 (29:42) — Александр Кадейкин (Петр Хохряков, мен);

4:3 (33:47) — Мартин Бакош (Эмиль Юсе, Йори Лехтеря, бол);

5:3 (45:30) — Йори Лехтеря (Лукаш Радил).