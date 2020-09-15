В Татарстане уже собрано 5,3 млн тонн зерна

На сегодня в Татарстане собрано 5,3 млн тонн зерна. Уборочная кампания должна завершиться уже на этой неделе.

«В закрома республики поступило 5 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Урожайность составляет 35,3 центрена с гектара», — рассказал сегодня на брифинге в кабмине глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров.

Министр сообщил, что уборрка зерновых почти завершена. Работы не завершены в восьми районах. В них осталось обмолотить 200-400 га. Это потребует не больше 4 дней работы, отметил Зяббаров.