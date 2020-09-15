«Даллас» Радулова впервые с 2000 года вышел в финал Кубка Стэнли

«Даллас» победил «Вегас» (3:2 от) в пятом матче финала Западной конференции и выиграл серию (4-1).

Решающую шайбу в игре забросил россиянин Денис Гурьянов, записавший в свой актив еще одну голевую передачу.

Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Александр Радулов отметился пасом в первом голе своей команды, доведя свою результативную серию до трех матчей подряд. Всего у него стало 14 (8+6) очков в 21 матче текущего плей-офф НХЛ.

«Даллас» сыграет в финале Кубка Стэнли впервые с 2000 года, когда клуб из Техаса не смог защитить чемпионский титул, уступив «Нью-Джерси» (2-4).

Соперником команды Радулова станет победитель Восточной конференции, который определится в серии «Тампа» — «Айлендерс» (3-1 после четырех матчей).