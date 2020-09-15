Зеленский допустил возможность «майдана» в Белоруссии из-за отказа государства от диалога с народом

Белоруссия может столкнуться с «майданом», если власти не будут вести диалог с народом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что поддерживает белорусский народ.

«Люди борются за мир и демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Власти жестоко обходятся со многими демонстрантами. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Белоруссия может получить что-то вроде «майдана», — заявил он в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

Также Зеленский отметил, что не является специалистом по Белоруссии, и сказал, что не видит символического лидера, вокруг которого люди могли бы сплотиться. Но в то же время важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее, считает украинский президент.

В августе Владимир Зеленский назвал несправедливым и неприемлемым решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных ранее граждан. А МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизима из Минска.

