Зеленский прокомментировал решение Минска передать 32 задержанных России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым и неприемлемым решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных ранее граждан.

«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях... Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Белоруссией», — передает RT его слова.

По мнению Зеленского, последствия такого решения могут стать «трагическими».

Вчера Генпрокуратура РФ сообщила о передаче в РФ 32 россиян, ранее задержанных на территории Белоруссии. Еще один остался в республике, поскольку у него имелось гражданство страны.