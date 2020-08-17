Украина отозвала посла из Белоруссии
МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизима из Минска для проведения консультаций по поводу перспектив дальнейших взаимоотношений с Белоруссией, сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что украинская сторона впервые в истории принимает такое решение в отношениях с Белоруссией, и делает это «исключительно из-за недопустимых действий Минска», передает «РИА Новости».
В минувшую пятницу Генпрокуратура РФ сообщила о передаче в РФ 32 россиян, ранее задержанных на территории Белоруссии. Еще один остался в республике, поскольку у него имелось гражданство страны.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым и неприемлемым такое решение.ОбществоВласть
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