В Казани в новом экстрим-парке пройдет турнир по стритболу

В казанском экстрим-парке «Урам» в воскресенье, 20 сентября, пройдет турнир по стритболу. Соревнования состоятся в рамках Первых всероссийских уличных игр.

Участвовать в состязании могут лица, старше 18 лет. В составе команды должны быть четыре игрока, один из которых на замене. Игры начнутся в 11:00.

Стритбольный турнир пройдет по правилам FIBA 3x3, но с уникальной спортивной составляющей. Каждая игра длится 10 минут с ограничением в 21 очко. За победу в матче можно получить пять баллов. Шесть бонусных баллов получает команда, которая набрала больше всех в группе очков по сумме сыгранных матчей.

Соревнования будут отборочными на турнире Red Bull Half Court. Региональные отборы, помимо Казани, проходят еще в восьми российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Перми и Калининграде.

Национальный финал, в котором сильнейшие команды сразятся за право поехать на мировой финал, состоится 3 октября в Санкт-Петербурге. Мировой финал пройдет в Турции в конце ноября, передает мэрия Казани.

С 18 по 20 сентября здесь же пройдет чемпионат России по скейтбордингу.

