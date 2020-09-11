В Казани пройдет чемпионат России по скейтбордингу

В Казани состоится чемпионат России по скейтбордингу. Он пройдет в экстрим-парке «Урам» с 18 по 20 сентября этого года.

«Возрастных ограничений для участия нет; все детали и необходимые документы по регистрации вы найдёте в соответствующем посте в нашей группе ВК», — сообщает пресс-служба Федерации скейтбординга России.

Соревнования будут проводиться в дисциплине «парк».

Напомним, казанский экстрим-парк открылся 30 августа в День республики. Он вмещает в себя 8 площадок и занимает около 20 тысяч кв.м.