В России ликвидировали Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), действовавший в рамках МЧС. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

По данным РБК, центр ликвидировали как отдельное юрлицо, сотрудники перейдут в центральный аппарат МЧС России.



Руководитель центра — генерал-майор Александр Лекомцев.

Центр выделили из состава МЧС в 2008 году указом бывшего президента РФ Дмитрия Медведева. Он создавался для «развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации» ЧС.

О том, что Национальный центр управления в кризисных ситуациях перестанет быть самостоятельным юридическим лицом и станет структурным подразделением центрального аппарата МЧС сообщали еще осенью прошлого года. Тогда СМИ обратили внимание на то, что президент России Владимир Путин расширил почти в два раза численность сотрудников центрального аппарата МЧС.

