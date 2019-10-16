Путин почти вдвое увеличил центральный аппарат МЧС

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин увеличил почти в два раза численность сотрудников центрального аппарата МЧС России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу в день подписания.

Предельная численность сотрудников ведомства будет составлять 1 796 единиц без учета охранников и персонала, который обслуживает здание.

Это второе увеличение штата за годовой период. Согласно прошлому указу, численность сотрудников центрального аппарата составляла 966 человек, сообщает RT.



Ранее сообщалось, что Владимир Путин увеличил зарплату президента, премьер-министра России, председателя Следственного комитета России и генерального прокурора России. Также зарплата стала больше и у главы МЧС.

