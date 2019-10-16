В МЧС объяснили, с чем связано увеличение центрального аппарата

Фото: Максим Платонов

Увеличение численности центрального аппарата МЧС связано с реорганизацией подразделений.

Национальный центр управления в кризисных ситуациях, являющийся в настоящее время самостоятельным юридическим лицом, превратится в структурное подразделение центрального аппарата ведомства, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что такое решение позволит высвободить дополнительную численность для усиления реагирующих подразделений и осуществить внутреннее перераспределение численности, а также повысить эффективность выполнения задач.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом расширил почти в два раза численность сотрудников центрального аппарата МЧС.