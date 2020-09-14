В Татарстане появится центр продюсирования экопроектов

Президент Татарстана Рустам Минниханов согласовал создание центра продюсирования экопроектов в республике. Об этом было сказано во время представления проектов, которые участвуют в федеральном конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России.

Республика представила проекты создания двух туристических кластеров — «Высокогорский» и «Камское устье».

Первый должен стать центром регионального водного маршрута. Важными объектами этого кластера станут озёра заказника «Голубые озёра», река Казанка. На территории расположатся экофермы, оздоровительные лагеря для детей, экокемпинги, научная станция и два инвестиционных проекта: пансионат для пожилых людей и пансионат для тех, кому требуется восстановление после операций.

Проект туристического кластера «Камское Устье» предполагает создание рыбацкого центра, места для медитационных практик и йоги возле горы Лобач, экостанции альпинистов около Юрьевской пещеры, яхтклуб, глэмпинги, сообщает пресс-служба всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России.

В начале августа экологи размышляли, правильно благоустроить заповедник «Голубые озера», не нарушив его экосистему.

