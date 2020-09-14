«Стрела» уступила «Нарвской заставе» в финале Кубка союзных государств по регби-7

«Стрела» уступила питерской «Нарвской заставе» (0:22) в финале Кубка союзных государств по регби-7, который прошел в Уфе.

Казанцы уверенно прошли групповой этап турнира, а в четвертьфинале и полуфинале справились с подмосковной «Славой» и «Уфой» соответственно.

В финальном поединке «Стрела» не смогла отыграть преимущество «Нарвской заставы» и завоевала серебряные награды Кубка союзных государств по регби-7.

Лучшим игроком турнира признан регбист казанского клуба Донован Ду Рандт.

Напомним, ранее «Стрела» финишировала пятой на первом этапе чемпионата России по регби-7.