«Стрела» финишировала пятой на первом этапе чемпионата России по регби-7

В воскресенье, 6 сентября, в Пензе завершился первый тур турнира чемпионата России по регби-7.



Победителем турнира стала команда «Локомотив» из Пензы, обыгравшая в финале «ВВА-Подмосковье» из Монино — 19:7. В четвертьфинале хозяева площадки обыграли казанскую «Стрелу» с таким же счетом — 19:7.

После чего «Стрела» обыграла «Металлург» из Новокузнецка — 24:7, а потом в матче за пятое место переиграла краснодарскую «Кубань» — 17:12.

Следующий тур пройдет во Владивостоке, а затем 26 сентября в полуфинале Кубка России «Стрела» примет на своем поле команду «Красный яр» из Красноярска.







