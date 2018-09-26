Управляющий «ВИМ-Авиа» выявил признаки преднамеренного банкротства компании

Временный управляющий «ВИМ-Авиа» Мария Булатова заявила, что в авиакомпании нашли признаки преднамеренного банкротства.

По ее словам, в Следственный комитет Москвы подано заявление со 122 листами документов. Речь идет о сотнях миллионов рублей, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

При этом признаков фиктивного банкротства выявлено не было.

Напомним, сегодня Арбитражный суд Татарстана вынес решение о вводе процедуры банкротства в отношении «ВИМ-Авиа» на 4 месяца