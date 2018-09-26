Управляющий «ВИМ-Авиа» выявил признаки преднамеренного банкротства компании
Временный управляющий «ВИМ-Авиа» Мария Булатова заявила, что в авиакомпании нашли признаки преднамеренного банкротства.
По ее словам, в Следственный комитет Москвы подано заявление со 122 листами документов. Речь идет о сотнях миллионов рублей, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.
При этом признаков фиктивного банкротства выявлено не было.
Напомним, сегодня Арбитражный суд Татарстана вынес решение о вводе процедуры банкротства в отношении «ВИМ-Авиа» на 4 месяцаПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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